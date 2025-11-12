Sexueller Missbrauch in Sportverein: 9 Jahre Haft für Mitarbeiter

Wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Unmündigen ist am Mittwoch ein 22-jähriger Kärntner am Landesgericht Klagenfurt zu einer Freiheitsstrafe von neun Jahren verurteilt worden. Sexueller Missbrauch von Unmündigen: Angeklagter hat psychische Erkrankung Der ehemalige Mitarbeiter eines Kärntner Sportvereins gestand elf sexuelle Übergriffe an minderjährigen Personen, teilweise wurden auch bildliche Missbrauchsdarstellungen erstellt. Aufgrund seiner psychischen Erkrankung wird der Mann zusätzlich in ein forensisch-therapeutisches Zentrum eingewiesen.

Staatsanwalt Christian Pirker sprach von "sexuellen Übergriffen, die sich gegen Jugendliche und Buben" im Alter zwischen zwölf und 15 Jahren richteten. Der Angeklagte sei in Wahrheit ein Betroffener und habe bereits bei der polizeilichen Einvernahme vergangenen Mai gesagt, dass ihm seine Geisteskrankheit bewusst sei, so der Staatsanwalt. Bei einem zwölfjährigen Opfer sei es aufgrund der Übergriffe zu einer schweren, nachhaltigen psychiatrischen Störung gekommen. Ein Sachverständiger bestätigte die Kausalität der Erkrankung zum Geschehenen und setzte die Schwere und Dauer der Symptomatik einer schweren Körperverletzung gleich.

Angeklagter möchte selbst eingewiesen werden Im Prozess vor dem Schöffensenat, unter Vorsitz von Richter Gernot Kugi, zeigte sich der Mann vollumfänglich geständig. Er habe im Zeitraum von September 2024 bis Anfang 2025 zu elf Kindern und Jugendlichen, die er durch seine Tätigkeit im Sportverein kennengelernt hatte, näheren Kontakt aufgebaut. Mit Geschenken und Geld habe er die Minderjährigen zu bestechen versucht und ihnen gesagt, sie dürften niemandem etwas verraten. So sei es mehrfach zu sexuellen Übergriffen gekommen, teilweise im virtuellen Raum. Dabei filmte der 22-Jährige größtenteils die sexuellen Handlungen. Dass der Angeklagte "unter einer schwerwiegenden und nachhaltigen psychischen Störung gehandelt" habe, bestätigte ein psychiatrischer Sachverständiger dem Schöffengericht. Die zusätzliche Einweisung in ein forensisch-therapeutisches Zentrum sei unbedingt zu empfehlen, da der Mann ohne Behandlung "sehr wahrscheinlich neuerlich schwere Straftaten begehen" würde. Der Betroffene selbst stimmte dieser Ansicht zu und war mit der Therapie in einem Maßnahmenvollzug von Beginn an einverstanden.