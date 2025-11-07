Schwerer Missbrauch: Prozess im Umfeld von Kärntner Sportverein startet

Ein 22-jähriger ehemaliger Mitarbeiter eines Kärntner Sportvereins muss sich am kommenden Mittwoch wegen schweren sexuellen Missbrauchs vor dem Landesgericht Klagenfurt verantworten. Er habe Kindern und Jugendlichen Trikots, Fußbälle oder Geld geschenkt und danach von ihnen Missbrauchsbilder erstellt. Die Staatsanwaltschaft hat zusätzlich die Unterbringung des Angeklagten in einem forensisch-therapeutischen Zentrum beantragt, teilte das Landesgericht am Freitag mit.

Die Anklage zählt zwölf betroffene Minderjährige auf, deren Vertrauen der Mann als Mitarbeiter des Vereins erschlichen haben soll. Ursprünglich war von mehr als 20 Betroffenen die Rede, in mehreren Fällen wurden die Ermittlungen aber eingestellt. Die Staatsanwaltschaft beantragt nämlich auch die Unterbringung des Mannes in einem forensisch-therapeutischen Zentrum - in dem Fall kommen nur Delikte zur Anklage, die eine ein Jahr übersteigende Haftdrohung aufweisen.