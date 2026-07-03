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Kärnten

Verkehrsschwerpunkt in Kärnten: 38 Führerscheine abgenommen

Alkohol und Drogen standen im Zentrum einer schwerpunktmäßigen Polizeikontrolle in Kärnten. Dutzende Führerscheine wurden abgenommen, Hunderte Organmandate ausgestellt.
03.07.2026, 10:56

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Eine Person hält ein Alkoholmessgerät in der Hand.

In der Nacht vom 2. auf den 3. Juli hat die Landesverkehrsabteilung der Landespolizeidirektion (LPD) Kärnten einen landesweiten Verkehrsschwerpunkt gegen Alkohol und Drogen am Steuer durchgeführt. Die Bilanz der Kontrollaktion fiel deutlich aus: Es wurden 38 Führerscheine abgenommen und Hunderte Übertretungen festgestellt.

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Führerscheine abgenommen, Tests verweigert

26 Führerscheine wurden wegen Lenkens unter Alkoholeinfluss abgenommen. Weiteren 12 Personen wurden die Führerscheine entzogen, weil sie Alko- bzw. Drogentests verweigert hatten. Bei weiteren 12 Verkehrsteilnehmern wurden Minderalkoholisierungen festgestellt. Neben den alkohol- und drogenbezogenen Vergehen wurden bei der Schwerpunktaktion insgesamt 272 Übertretungen nach der Straßenverkehrsordnung (StVO) und dem Kraftfahrgesetz (KFG) angezeigt. Zusätzlich wurden 326 Organmandate ausgestellt.

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