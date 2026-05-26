Drogenring zerschlagen: Zehn Festnahmen in Wien und St. Pölten

Nach rund einem Jahr intensiver Ermittlungen ist dem Landeskriminalamt Wien ein Schlag gegen die organisierte Kriminalität gelungen: Ein mutmaßlicher Drogenring, der in Wien und St. Pölten aktiv gewesen sein soll, wurde zerschlagen. Insgesamt zehn Personen wurden festgenommen, hunderte Gramm Drogen sichergestellt und rund 50 Abnehmer ausgeforscht. Den Anstoß für die Ermittlungen gab ein Einbruch in ein Geschäftslokal im 1. Bezirk in Wien am 30. März 2025. Wenige Tage nach der Tat wandte sich das Opfer erneut an die Ermittler und gab an, den zunächst unbekannten Täter als ehemaligen Mitarbeiter identifiziert zu haben.

Noch am selben Tag wurde ein 36-jähriger Österreicher aufgrund einer aufrechten Festnahmeanordnung an seiner Wohnadresse im 2. Bezirk festgenommen. Der Mann gilt als tatverdächtig. Die Festnahme bildete den Startschuss für weitere Ermittlungen, die schließlich ein weit verzweigtes kriminelles Netzwerk ans Licht brachten. Sechs Hausdurchsuchungen gleichzeitig Den vorläufigen Höhepunkt der Ermittlungen bildete eine koordinierte Polizeiaktion am 25. Juni 2025 in St. Pölten, bei der sechs Hausdurchsuchungen gleichzeitig durchgeführt wurden. Dabei konnten zahlreiche gestohlene E-Scooter und Fahrräder sichergestellt werden, was zudem zur Aufklärung mehrerer Einbruchsdiebstähle in St. Pölten und Krems beitrug.