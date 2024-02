Kärnten: Zwei Jahre Haft für reumütigen Schlepper

Wegen Schlepperei ist am Mittwoch am Landesgericht Klagenfurt ein 32-jähriger Serbe zu 24 Monaten Haft , davon acht unbedingt, verurteilt worden. Der Mann hatte bei zwei Fahrten insgesamt 49 syrische Staatsbürger in einem Kastenwagen von Slowenien über die Grenze gebracht. Bei der zweiten Fahrt wurde er erwischt und gab gleich auch die erste Tat zu, die die Polizei ohne seine Kooperation gar nicht auf dem Radar gehabt hätte. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Unbekannte Hintermänner

Wie so oft bei Schlepperprozessen blieben auch am Mittwoch in Klagenfurt die Hintermänner im Dunkeln. Er hätte die Anweisungen nur über das Handy, von einem Kontakt namens "Godzilla" bekommen, sagte der Angeklagte: Wo der Kastenwagen abzuholen und wo die Syrer aufzunehmen seien.

Als er schließlich vor zwei Monaten, am 23. Dezember, bei der Einreise am Karawankentunnel erwischt wurde, legte er nicht nur ein volles Geständnis ab, sondern erklärte den Ermittlern, schon einen Tag zuvor 25 Personen bei Ljubljana aufgenommen und nach Deutschland gebracht zu haben. Weiters wurde auf seinem Handy auch ein Video gefunden, auf dem der Angeklagte die Personen im Wagen abzählt - das habe er für seine Auftraggeber anfertigen müssen, so der 32-Jährige.