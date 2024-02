Kärnten: Die Erde bebte zweimal innerhalb von zehn Minuten

Gleich zwei Mal innerhalb von zehn Minuten hat am Freitag in Kärnten die Erde gebebt. Die Beben der Stärke 3,0 und 2,6 ereigneten sich um 11.11 Uhr und um 11.21 Uhr, das Epizentrum lag etwa neun Kilometer südlich von Ferlach (Bezirk Klagenfurt-Land) in den Karawanken.

Die Erschütterungen wurden auch noch in Klagenfurt gespürt. Schäden an Gebäuden waren vorerst keine bekannt, sind bei dieser Stärke aber auch nicht zu erwarten, teilte der Österreichische Erdbebendienst mit.