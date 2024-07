Kärnten: 71-jähriger Tiroler starb bei Radtour

Ein Radausflug in Kärnten endete am Samstag für einen Tiroler Urlauber tödlich: Der 71-jährige und seine 64-jährige Lebensgefährtin aus Innsbruck fuhren am Vormittag mit ihren Mountainbikes auf einer Forststraße nahe des Weißensees Richtung Naggler Alm, als der Mann offenbar einen Herzanfall erlitt und starb.