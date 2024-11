Kärnten: 24-Jähriger starb nach Krampusumzug in seinem Auto

Mit 50 Perchtengruppen, rund 1.000 Teilnehmern und Tausenden Besuchern war der Krampuslauf in Althofen (Kärnten) am Samstagabend ein besonderes Spektakel. Für einen Besucher endete dieses Spektakel allerdings tragisch. Der 24-Jährige wurde am Sonntagmorgen von seiner Schwester in seinem Auto auf dem Parkplatz eines Supermarktes gefunden.

Die junge Frau hatte sich, nachdem ihr Bruder nicht nach Hause gekommen war, auf die Suche nach ihm gemacht. Sofort alarmierte Rettungskräfte konnten dem 24-Jährigen nicht mehr helfen.