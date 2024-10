Kärnten: 23-Jähriger bedrohte Vater und wurde festgenommen

Ein 23-jähriger Mann aus dem Bezirk Spittal an der Drau ist am Samstag festgenommen worden, weil er seinen 57-jährigen Vater mit dem Umbringen bedroht hatte.

Der 23-Jährige beschädigte in dem Einfamilienhaus Teile des Hausinventars, stach die Reifen am Pkw seines Vaters auf und verhielt sich auch gegenüber den einschreitenden Polizeibeamten aggressiv. Ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot wurden ausgesprochen, so die Polizei.