Drei junge Männer haben am Montag einen 68 Jahre alten Mann in der Kärntner Bezirksstadt Wolfsberg überfallen. Sie vermuteten, er hätte Cannabis zuhause, berichtete die Polizei. Gegen 1.30 Uhr trafen sie ihn an seiner Hauseinfahrt an, einer des Trios schlug den Mann nieder und bedrohte ihn mit einer Stichwaffe, während die anderen Burschen ein Nebengebäude durchsuchten. Im Glauben, ihr Opfer habe die Polizei gerufen, flüchteten sie, wurden später jedoch geschnappt.