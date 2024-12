Jugendlicher in Kärnten gleich drei Mal von selben mutmaßlichen Tätern überfallen

Ein 16-jähriger Jugendlicher ist in Kärnten gleich drei Mal von denselben Tätern überfallen und dabei auch verletzt worden. Ein Überfall spielte sich sogar in seinem Elternhaus ab, dabei wurde auch die Mutter des Jugendlichen bedroht. Die verdächtigen Klagenfurter, 21 und 22 Jahre alt, wurden festgenommen, wobei auch Heroin sichergestellt wurde. Beide Männer wurden in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert, teilte die Polizei am Dienstag mit.