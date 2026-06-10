Samonig neuer Leiter der Flugeinsatzstelle Klagenfurt

Der 56-jährige Kärntner Josef Samonig blickt auf eine lange Karriere im Bundesministerium für Inneres zurück. Seit er seinen Berufshubschrauberpilotenscheines im Jahr 2003 erlangt hat, absolvierte er rund 4.600 Flugstunden. Nach Stationen in Wien und im gesamten Bundesgebiet wechselte er 2009 zur Flugeinsatzstelle Klagenfurt, wo er seit 2020 als stellvertretender Leiter eingesetzt war. Neben seinem dienstlichen Betätigungsfeld war er zudem von 2013 bis 2020 nebenberuflich als Rettungspilot in Fresach tätig.

Samonig zeichnete in der Vergangenheit für wesentliche Modernisierungsprojekte der Flugpolizei mitverantwortlich. Dazu gehört – als wichtiges Element des Risikomanagements – die Implementierung des Safety- und Compliance-Systems im BMI-Flugbetrieb sowie in der ressorteigenen Hubschrauberschule. Zudem begleitete er das laufende Projekt "Flugeinsatzstelle Klagenfurt NEU".

Samonig hat über viele Jahre auch bei Einsätzen und der Bekämpfung von im In- und Ausland mitgewirkt. Etwa beim Großbrand in Nova Gorica (Slowenien) im Jahr 2022, wo er mehrere Tage lang als Pilot im Einsatz stand, oder auch beim katastrophalen Waldbrand im Kärntner Lesachtal im Mai dieses Jahres.

Für seine Verdienste um die Sicherheit wurden ihm bereits mehrere sichtbare Auszeichnungen von der Republik Österreich, dem Land Kärnten und anderen Blaulichtorganisationen verliehen.