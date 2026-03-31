Rettungshubschrauber: Dauereinsatz über den Dächern Wiens

Oft hört man ihn, bevor man ihn sieht: den Rettungshubschrauber. Das charakteristische Dröhnen kündigt an, was Sekunden später am Himmel auftaucht – ein gelber Helikopter, der schnell über einem hinwegzieht. So auch vergangene Woche, als er im Resselpark am Karlsplatz landete, nachdem er zu einem Großeinsatz bei der dortigen U-Bahn-Station gerufen worden war. Täglich fliegt der Wiener Rettungshubschrauber „Christophorus 9“ (C9) vier- bis fünfmal zu Einsatzorten in der Stadt und Umgebung. Alarmiert wird er über den Rettungsnotruf 144. In wenigen Minuten kann er vom ÖAMTC-Stützpunkt in Erdberg im 3. Bezirk bei einem Unfallort sein und hat damit gegenüber Rettungswägen im Straßenverkehr einen zeitlichen Vorteil. Leitstelle entscheidet In welchen Fällen der Rettungshubschrauber ausrückt, entscheidet die Leitstelle der Rettung nach Eingang des Notrufs. Dabei spielen mehrere Faktoren eine Rolle: Wie schwer ist der Notfall? Wie schnell kommt ein Rettungswagen voran? In den meisten Fällen wird der Hubschrauber direkt mitalarmiert. „In anderen Fällen fordert ein Notarzt ihn erst am Einsatzort nach, wenn er sich ein genaues Bild über die Situation machen konnte“, erklärt ein Sprecher der Wiener Berufsrettung.

Geht ein Notruf ein, rücken Polizei, Rettung und Notarzt gleichzeitig, aber von unterschiedlichen Standorten aus. „Das ist wichtig, falls einer von ihnen in einen Stau gerät“, so die Berufsrettung. Entscheidet die Leitstelle, einen Hubschrauber mitzuschicken, sucht und sichert die Polizei am Einsatzort eine geeignete Landefläche. Aber das ist gerade in Wien nicht die einfachste Aufgabe: Enge Gassen, parkende Autos und vor allem Oberleitungen machen Landungen schwierig. Besonders in der Innenstadt sind geeignete Plätze rar. Dort muss der Hubschrauber manchmal etwas entfernt landen, der Patient wird dann mit dem Rettungswagen zum Helikopter gebracht. Aufwand, der sich aber lohnt, denn selbst mit dieser „Rettungskette“ sei man laut Berufsrettung schneller als ausschließlich per Rettungswagen. Nur selten wird beim Einsatz der Hubschrauber abbestellt, da die Notwendigkeit bereits im Vorfeld geprüft wird. Dreiköpfige Crew Betrieben wird der Hubschrauber vom ÖAMTC, der Pilot und Maschine stellt. Das medizinische Personal, Notärzte und Flugretter, wird vom Wiener Gesundheitsverbund und der Wiener Berufsrettung gestellt. Insgesamt stehen elf Notärzte und neun Flugretter für den Dienst beim Christophorus 9 bereit. Gemeinsam mit dem Piloten bilden sie eine dreiköpfige Crew.