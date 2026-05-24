Wilde Jagd auf Verkehrsrowdy mit Polizeihubschrauber in Wien

Mit Hilfe eines Polizeihubschraubers ist am Samstagabend in Wien ein Verkehrsrowdy aus dem Verkehr gezogen worden. Beamte der Landesverkehrsabteilung wurden um 22.15 Uhr auf der A23 in Fahrtrichtung Norden auf ein desolates Fahrzeug aufmerksam. Als sie den Lenker mittels Anzeigetafel zum Anhalten aufforderten, lieferte sich dieser eine Verfolgungsjagd mit der Exekutive. Am Ende flüchtete er zu Fuß und versteckte sich in einem Gebüsch. Dank des Hubschraubers wurde er entdeckt.

Die Verfolgungsjagd hatte es in sich, wie die Landespolizeidirektion am Sonntag mitteilte. Der Mann wechselte in Fahrtrichtung A22, wo sich ein Polizeifahrzeug im Bereich Raffineriestraße/Kaisermühlendamm vor ihn zwängte, um ihn durch kontrolliertes Abbremsen zum Stillstand zu bringen. Der 26-Jährige rammte jedoch den Funkwagen und setzte seine Flucht mit stark überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Lobgrundstraße fort. Ein weiterer Versuch, den Lenker anzuhalten, scheiterte.