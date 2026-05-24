Ein 27-jähriger Motorradfahrer aus dem Bezirk Mistelbach ist am frühen Samstagabend bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen.

Der Biker kam aus ungeklärter Ursache bei Enzersfeld im Weinviertel von der Fahrbahn ab, fuhr ungebremst rechts in den Graben und prallte mit seinem Motorrad gegen eine Betonbrücke. Das Gefährt fing sofort Feuer, und für den eingeklemmten Lenker kam jede Hilfe zu spät, berichtete die Polizei.