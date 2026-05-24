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Bezirk Mistelbach

Ungebremst gegen Betonbrücke: Motorrad fängt Feuer, Fahrer (27) stirbt

Das Gefährt fing sofort Feuer, und für den eingeklemmten Lenker kam jede Hilfe zu spät.
24.05.2026, 13:56

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Mistelbach Niederösterreich
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