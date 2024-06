Heroin in der Unterhose: Drogenschmuggler in Kärnten festgenommen

Insgesamt sieben Personen sollen von 2021 bis Mai 2024 insgesamt 2,5 Kilogramm Heroin im Wert von 100.000 Euro nach Kärnten geschmuggelt und dort verkauft haben. Einer der Verdächtigen, ein 37-jähriger Kosovare, war Ende Mai am Bahnhof Villach festgenommen worden: In seiner Unterhose wurden 30 Gramm Heroin gefunden, die er zuvor in Slowenien gekauft hatte, teilte die Polizei am Mittwoch mit.