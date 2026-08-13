Bahnstrecke Friaul-Kärnten wird für einen Monat gesperrt

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Wegen umfangreicher Bauarbeiten wird die Bahnverbindung im österreichisch-italienischen Grenzgebiet zwischen Thörl-Maglern und der Provinz Udine in Friaul-Julisch Venetien für knapp einen Monat vollständig gesperrt. Die Sperrung soll vom 22. August bis zum 20. September 2026 dauern. Grund sind Arbeiten des italienischen Bahnnetzbetreibers Rete Ferroviaria Italiana (RFI). Für den Güterverkehr bedeutet dies längere und teurere Umleitungen, insbesondere über die Brennerstrecke. Die Regionalregierung von Friaul-Julisch Venetien stellt deshalb drei Millionen Euro bereit, um Eisenbahnunternehmen bei den zusätzlichen Kosten zu unterstützen. „Wir wollen verhindern, dass steigende Kosten und längere Fahrzeiten dazu führen, dass Güter von der Schiene auf die Straße verlagert werden“, sagte die regionale Infrastruktur- und Verkehrsbeauftragte der Region Friaul, Cristina Amirante.

Hilfszahlungen können noch beantragt werden Die Hilfszahlung kann sich auf die gesamte notwendige Umleitungsstrecke einschließlich internationaler Abschnitte erstrecken. Voraussetzung ist, dass die alternative Route tatsächlich zur Umgehung der gesperrten Verbindung dient. Interessierte Eisenbahnunternehmen müssen ihre Anträge bis zum 20. August 2026 einreichen. Die Maßnahme soll insbesondere die Verkehrsverbindungen zu den Häfen und Logistikzentren der Region Friaul sichern. Friaul-Julisch Venetien sei ein wichtiger Knotenpunkt im europäischen Verkehrsnetz, erklärte Amirante. Ein wettbewerbsfähiger Schienengüterverkehr sei daher ein wesentlicher Bestandteil der internationalen Verkehrs- und Logistikanbindung der Region.