Anrainer hörten Rauchmelder: Feuerwehr rettete Mann aus Wohnung

Ein bewusstloser Mann ist am frühen Montagnachmittag aus seiner völlig verrauchten Wohnung in Villach gerettet worden. Anrainer hatten einen Heimrauchmelder in der Wohnung gehört und die Einsatzkräfte alarmiert, die den Bewusstlosen ins Freie brachten, teilte die Hauptfeuerwache Villach mit. Der Mann wurde nach der Erstversorgung ins Landeskrankenhaus Villach gebracht.

Die Feuerwehr war kurz vor 14.00 Uhr in das Mehrparteienwohnhaus im Villacher Stadtteil Untere Fellach gerufen worden. Schon beim Eintreffen drang Rauch aus den Fenstern der betroffenen Wohnung. Ein Atemschutztrupp der Hauptfeuerwache Villach brach die Tür zur Wohnung auf, wo der Mann auf einer Couch lag, hieß es von der Feuerwehr.