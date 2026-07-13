Kärnten: Flucht ins Maisfeld endete mit Festnahme

Nach mehreren Funden von mutmaßlichem Diebesgut in der Gemeinde Magdalensberg, Bezirk Klagenfurt, hat die Polizei vier rumänische Staatsangehörige festgenommen. Gegen die Männer wird wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls ermittelt. Eine Passantin hatte am Sonntag gegen 14 Uhr entlang eines Feldweges in Haag mehrere Fahrradteile sowie zwei Elektroscooter entdeckt. Bereits am Vortag waren an derselben Stelle drei Fahrräder als mutmaßliches Diebesgut sichergestellt worden.

Während der Ermittlungen fiel den Beamten ein 19-jähriger Rumäne auf, der mit einem Elektroscooter zum Auffindungsort fuhr. Der von ihm benutzte Scooter konnte einem Diebstahl in Villach zugeordnet werden. Bei der Durchsuchung des Mannes wurden unter anderem Fahrradteile und Bargeld sichergestellt; er wurde festgenommen. Festnahmen durchgeführt Kurz darauf erschienen zwei weitere Männer am Ablageort und versuchten, das Diebesgut in Decken einzupacken. Als sie von der Polizei angesprochen wurden, flüchteten sie in ein Maisfeld, konnten aber im Nahbereich angehalten werden. Die beiden Rumänen im Alter von 27 und 39 Jahren wurden ebenfalls festgenommen.