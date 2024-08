Tödliche Explosion in Glock-Werk: Prozess startete zum dritten Mal

Am Landesgericht Klagenfurt ist am Mittwoch bereits zum dritten Mal Anlauf genommen worden, um eine tödliche Explosion im Kärntner Werk der Glock GmbH im Jahr 2019 strafrechtlich zu klären.

Zu der schweren Explosion war es am 5. März 2019 gekommen. Am Werksgelände von Glock in Ferlach waren Brennversuche mit einem Wasserstoff-Sauerstoff-Gemisch durchgeführt worden. Dabei explodierte ein Speicherzylinder, ein Mitarbeiter kam ums Leben, ein zweiter wurde schwer verletzt. Insgesamt drei Personen wurden grob fahrlässige Tötung und fahrlässige Körperverletzung vorgeworfen.

Bei der ersten Verhandlung im Jahr 2020 waren alle drei damals Angeklagten zu unbedingten Geld- und bedingten Haftstrafen verurteilt worden, die Firma Glock fasste nach dem Verbandsverantwortlichkeitsgesetz eine Geldstrafe aus.