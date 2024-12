Entsprungenes Känguru in Kärnten dingfest gemacht

Am Stausee Edling bei Völkermarkt ist am Montagnachmittag ein Känguru aus seinem Gehege ausgerissen. Zwei Polizisten begaben sich zu dem Ort, an dem das Tier zuletzt gesehen wurde, und nahmen die Verfolgung auf - gemeinsam mit Feuerwehrleuten, dem inzwischen ausgeforschten Tierhalter und weiteren freiwilligen Helfern, bis es schließlich gelang, das Känguru mit dem Namen Mirko einzufangen.