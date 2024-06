Zu viel darf nicht verraten werden, aber so viel sei gesagt: "Gestern Vormittag hat uns ein Herr ein Kuvert mit einem vierstelligen Geldbetrag gebracht, dass er in Waidmannsdorf entdeckt hat", erzählt eine Mitarbeiterin des Fundamts Klagenfurt im KURIER-Gespräch.

Dem ehrlichen Finder stehen dabei fünf Prozent der Summe zu. "Und sollte sich der Besitzer nicht innerhalb eines Jahres melden, dann sogar die ganze Summe", erklärt die Fundamt-Mitarbeiterin.

Dass Menschen so ehrlich sind und selbst hohe Geldbeträge abgeben, komme dabei immer wieder vor. "Wir haben das etwa auch öfter bei Geld, das im Bankomat vergessen wurde. Aber man kennt natürlich nicht die Dunkelziffer jener, die sich das Geld auch einfach behalten."

Fundamt kontaktieren



Das Fundamt Klagenfurt hat seinen Sitz in der Pernhartgasse 10. Für Informationen, Auskünfte und Fragen bitte unter der Telefonnummer +43 463 537-5600 anrufen oder eine E-Mail an fundamt@klagenfurt.at senden. Die Öffnungszeiten sind von Montag bis Donnerstag jeweils von 8 bis 15 Uhr und am Freitag von 8 bis 12 Uhr.