3 "Kuchen" aus Amsterdam verspeist: Kärntner Pensionist landete im Spital

Der Mann hatte Hunger und aß alle drei Kuchen

Der Mann kam mit Atem- und Kreislaufproblemen ins Krankenhaus, seine Ehefrau wird angezeigt, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.

Die 66-jährige Pensionistin hatte in Amsterdam eine Packung mit drei Cannabis-Cupcakes gekauft und mit nach Österreich genommen. Sie verstaute die Leckerei mit den bewusstseinserweiternden Zutaten im Kühlschrank. Ihr 70-jähriger Ehemann bediente sich am Sonntagnachmittag, ohne zu wissen, was genau in den Kuchen war - und verspeiste gleich alle drei.