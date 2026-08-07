Stallbrand in Feldkirchen: Zwei Kälber sterben im Feuer

Am Donnerstagabend, dem 6. August 2026, brach gegen 17.30 Uhr in einem Wirtschaftsgebäude in Feldkirchen in Kärnten ein Feuer aus. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Zwei Kälber, die sich in einer Box innerhalb der Stallung befanden, konnten nicht mehr gerettet werden und verendeten in den Flammen. Die übrigen Tiere konnten sich jedoch selbstständig auf die angrenzende Weide in Sicherheit bringen.

Großaufgebot an Feuerwehrkräften im Einsatz

Der Löscheinsatz gestaltete sich aufwendig: Insgesamt sechs Feuerwehren – die FF Glanhofen, Ossiach, Feldkirchen, St. Martin, Radweg und Waiern – rückten mit 16 Fahrzeugen und 127 Einsatzkräften aus.

Nach rund drei Stunden intensiver Löscharbeit konnte um 20.50 Uhr „Brand aus“ gegeben werden. Da sich in den Heuballen des Gebäudes zahlreiche Glutnester gebildet hatten, halten die FF Glanhofen und Radweg weiterhin Feuerwache, um ein erneutes Aufflammen zu verhindern.