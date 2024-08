Boots-Crash am Wörthersee: Floß sank, Feuerwerk fiel aus

Die traditionelle Marienprozession am Wörthersee hat am Donnerstag ohne das geplante Feuerwerk auskommen müssen. Ein Motorbootlenker war mit dem Floß kollidiert, das als Abschussrampe für das Feuerwerk dienen hätte sollen. Das Floß sank, die Bergung war für Freitag anberaumt, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.