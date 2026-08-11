Tödlicher Unfall in Kärnten: Lenker wird weiterhin gesucht

Nach einem tödlichen Verkehrsunfall in Globasnitz (Bezirk Völkermarkt), bei dem Sonntagfrüh ein 20-jähriger Fußgänger von einem Fahrzeug erfasst und getötet worden war, fehlt nach wie vor jede Spur von dem Lenker. Die Polizei ermittelt auf Hochtouren, an der Unfallstelle wurden Metallteile sichergestellt, außerdem gehe man zahlreichen Hinweisen nach, hieß es am Dienstag in einer Aussendung der Landespolizeidirektion Kärnten.

Zu dem Unfall war es in der Nacht auf Sonntag, kurz vor 4.30 Uhr, gekommen. Der 20-jährige Mann aus Bleiburg war nach dem Besuch eines Feuerwehrfestes zu Fuß am linken Rand der Bleiburger Straße (B81) unterwegs, als er auf Höhe der Ortschaft Traundorf von einem entgegenkommenden Fahrzeug erfasst und zu Boden geschleudert wurde. Ein Anrainer hörte den Unfall und leistete gemeinsam mit einer nachkommenden Pkw-Lenkerin Erste Hilfe.