Tödlicher Unfall in Kärnten: Lenker wird weiterhin gesucht
Nach einem tödlichen Verkehrsunfall in Globasnitz (Bezirk Völkermarkt), bei dem Sonntagfrüh ein 20-jähriger Fußgänger von einem Fahrzeug erfasst und getötet worden war, fehlt nach wie vor jede Spur von dem Lenker. Die Polizei ermittelt auf Hochtouren, an der Unfallstelle wurden Metallteile sichergestellt, außerdem gehe man zahlreichen Hinweisen nach, hieß es am Dienstag in einer Aussendung der Landespolizeidirektion Kärnten.
Zu dem Unfall war es in der Nacht auf Sonntag, kurz vor 4.30 Uhr, gekommen. Der 20-jährige Mann aus Bleiburg war nach dem Besuch eines Feuerwehrfestes zu Fuß am linken Rand der Bleiburger Straße (B81) unterwegs, als er auf Höhe der Ortschaft Traundorf von einem entgegenkommenden Fahrzeug erfasst und zu Boden geschleudert wurde. Ein Anrainer hörte den Unfall und leistete gemeinsam mit einer nachkommenden Pkw-Lenkerin Erste Hilfe.
Der Unfalllenker war schon vor dem Eintreffen der beiden Zeugen von der Unfallstelle geflüchtet. Trotz Reanimationsmaßnahmen durch eine First-Responderin und einen Notarzt starb der 20-Jährige noch an der Unfallstelle.
Videos werden ausgewertet
Bei einer Untersuchung der Unfallstelle mit Metalldetektoren stellte die Tatortgruppe des Landeskriminalamtes Kärnten Kleinteile sicher. Diese könnten mit dem Unfall zusammenhängen, sie werden kriminaltechnisch untersucht. Außerdem gingen zahlreiche Hinweise bei der Polizei ein. „Jeder einzelne Hinweis wird genauestens geprüft“, hieß es von der Polizei. Außerdem würden die Bilder aus Videoüberwachungen ausgewertet und in Frage kommende Fahrzeuge überprüft.
Besonders was das Fahrzeug angeht, bittet die Polizei um Mithilfe - denn dieses dürfte schwer beschädigt sein. Hinweise werden von der Polizeiinspektion Bleiburg (Tel.: 05911/2142) sowie jeder weiteren Polizeidienststelle und auch via Polizei-Notruf (Tel.: 133) entgegengenommen und werden auch vertraulich behandelt, betonte die Polizei.
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