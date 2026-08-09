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Kärnten

Aus 8 Metern Tiefe geborgen: Mann (65) stirbt bei Badeunfall im Wörthersee

Seine Frau beobachtete den Vorfall und schlug Alarm. Der 65-Jährige starb während des Transports ins Krankenhaus.
09.08.2026, 20:41

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Ein Krankenwagen mit Blaulicht fährt.

Ein 65-jähriger Mann ist Sonntagvormittag bei einem Badeunfall im Wörthersee offenbar ums Leben gekommen. Laut Polizei sei der Mann beim Schwimmen plötzlich untergegangen und nicht mehr aufgetaucht. Seine Frau beobachtete den Vorfall und schlug Alarm. Feuerwehrtaucher aus Reifnitz bargen den Verunglückten eine halbe Stunde später aus acht Metern Tiefe und übergaben ihn nach ersten Reanimationsmaßnahmen an den Rettungshubschrauber.

Badeunfall im Schafbergbad: Mann gestorben

Laut übereinstimmenden Medienberichten ist der 65-Jährige während des Transports ins Krankenhaus gestorben, was von der Polizei auf APA-Anfrage weder bestätigt noch dementiert werden konnte.

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