20-Jähriger auf Heimweg von Feuerwehrfest von Auto getötet

Ein 20-jähriger Fußgänger ist Sonntagfrüh auf der Bleiburger Straße im Bezirk Völkermarkt in Kärnten von einem Fahrzeug erfasst und getötet worden. Die Polizei suchte nun nach dem Lenker des Unfallfahrzeugs. Der junge Mann war laut ersten Ermittlungen der Exekutive kurz nach 4.00 Uhr früh am linken Fahrbahnrand nach einem Feuerwehrfest von Globasnitz in Richtung St. Michael ob Bleiburg unterwegs gewesen, als er frontal von einem entgegenkommenden Fahrzeug erfasst wurde.

Ein Zeuge hörte das dumpfe Geräusch des Aufpralls und hielt Nachschau. Gemeinsam mit einer nachfolgenden Pkw-Lenkerin leitete er Erste-Hilfe-Maßnahmen ein und verständigte den Notruf. Für den 20-Jährigen kam jedoch jede Hilfe zu spät. Er verstarb noch an der Unfallstelle.