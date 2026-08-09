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Kärnten

20-Jähriger auf Heimweg von Feuerwehrfest von Auto getötet

20-Jähriger auf Heimweg von Feier im Bezirk Völkermarkt angefahren und tödlich verletzt. Stark beschädigtes Fahrzeug im Frontbereich gesucht.
09.08.2026, 20:08

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Rettungskräfte in Helmen und Warnwesten arbeiten dicht gedrängt an einer eingeklemmten Person.

Ein 20-jähriger Fußgänger ist Sonntagfrüh auf der Bleiburger Straße im Bezirk Völkermarkt in Kärnten von einem Fahrzeug erfasst und getötet worden. Die Polizei suchte nun nach dem Lenker des Unfallfahrzeugs. Der junge Mann war laut ersten Ermittlungen der Exekutive kurz nach 4.00 Uhr früh am linken Fahrbahnrand nach einem Feuerwehrfest von Globasnitz in Richtung St. Michael ob Bleiburg unterwegs gewesen, als er frontal von einem entgegenkommenden Fahrzeug erfasst wurde.

Ein Zeuge hörte das dumpfe Geräusch des Aufpralls und hielt Nachschau. Gemeinsam mit einer nachfolgenden Pkw-Lenkerin leitete er Erste-Hilfe-Maßnahmen ein und verständigte den Notruf. Für den 20-Jährigen kam jedoch jede Hilfe zu spät. Er verstarb noch an der Unfallstelle.

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Der Lenker des Unfallfahrzeugs hat die Unfallstelle noch vor dem Eintreffen der ersten Zeugen verlassen. Die Polizei vermutete, dass das Fahrzeug im Frontbereich stark beschädigt wurde. Die Polizeiinspektion Bleiburg bat um zweckdienliche Hinweise unter Tel. 059133/2142, an jede andere Polizeidienststelle oder an die Landesleitzentrale unter 133.

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