Internet-Plattform bietet WG-Zimmmer für Flüchtlinge

In seinem Haus ist Platz für einen oder zwei Flüchtlinge. Als sich Otto Simon beim Amt der steiermärkischen Landesregierung erkundigte, was er tun muss, um Flüchtlinge privat aufnehmen zu können, habe man ihm gesagt: "Na, das zahlt sich ja gar nicht aus für Sie." Doch ums Geld geht es Otto Simon (50) nicht. Er will helfen. So wie auch Martina Buchinger (22), David Zistl (25) und Stefanie Haslauer (30). Gemeinsam haben die vier den Österreich-Ableger der in Deutschland gegründeten Plattform "Flüchtlinge Willkommen" gegründet.