Innsbruck-Wahlkampf: Stimmenfang mit Hüftschwung

Das Angebot ist groß. Zwölf Listen stehen am kommenden Sonntag bei den Innsbrucker Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen am Stimmzettel. Die etablierten Parteien – von der Bürgermeisterin-Liste Für Innsbruck bis zu den auch im Landtag vertretenen Parteien (SPÖ,ÖVP, Grüne, FPÖ, Neos und Liste Fritz) – betrieben einen weitgehend klassischen Plakat- und Inserate-Wahlkampf.

Die finanzschwachen Klein-Listen mussten im Buhlen um Aufmerksamkeit auf schrillere Töne setzen. Die erstmals antretenden Bürgerinitiativen Innsbruck warfen einen „Bürger-Elvis“ in die Schlacht. Den gab Markus Trafoier, der auf Platz drei der Liste kandiert. Mit seinen Mitstreitern zog er als King of Rock’n’ Roll durch die Straßen. Aus einem mobilen Lautsprecher schallten adaptierte Presley-Songs.

„It“s now or never. Innsbruck, sei bereit. So wie’s jetzt isch, so macht’s koa Freid“, tönt der „Bürger-Elvis“ auch in einem Internet-Video und singt gegen die von der Partei kritisierte verdichtete Bauweise in Innsbruck an. Das brachte Klicks. Das ebenfalls aus Bürgerärger gewachsene „Gerechte Innsbruck“ wiederum plakatierte Karikaturen der als Drüberfahrer gescholtenen Regierung und platzierte im Stadtgebiet Fahrzeuge in der Parteifarbe Orange.