Hooligans formieren sich im Netz gegen Salafisten

Fest steht, dass die Verantwortlichen der Seite bereits Demonstrationen planen. Die Ankündigung, dass es auch in Österreich Protestmärsche geben wird, kam am 26. Oktober – am selben Tag, an dem die Ausschreitungen in Köln im vollen Gange waren. Die Bildergalerie ist seitdem voll von Handy-Fotos des brutalen Protestmarschs.

"Der Wiener Polizei liegen derzeit noch keine konkreten Ankündigungen über Demonstrationen der Gruppe vor", erklärte Sprecherin Michael Rossmann. Inwiefern ein derartiger Demozug zu Gewalt führen könnte, ist fraglich. Die Betreiber der Seite riefen nämlich zum gewaltfreien Protest auf: "Das ist keine Radikale Seite! Bitte unterlasst Rechtsradikale Beschimpfungen und Kommentare! Wenn wir unseren Willen mit Gewalt durchdrücken wollen, sind wir nicht besser als die Salafisten!" – hieß es in einem Kommentar der Gruppe.