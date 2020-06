Hooligans: Salafisten als Krawall-Vorwand

Es war als die bisher größte Demonstration gegen in Deutschland aktive Salafisten angekündigt: Mit "Hooligans gegen Salafisten" wollten mehrere gewaltbereite Fußballfan-Gruppen am Sonntag in Köln gemeinsam militante Islamisten einschüchtern. Die waren in den letzten Monaten öfters durch die Straßen westdeutscher Städte und Berlins gezogen.

Doch die 4000 Demonstranten sorgten vor allem für Gewaltszenen. Sie warfen Flaschen, Steine und Feuerwerkskörper auf die 1000 bereitstehenden Polizisten, die sich deshalb zeitweise sogar zurückzogen. Ein Polizeiwagen wurde umgekippt, es gab 13 leicht verletzte und einen schwer verletzten Polizisten. Die Polizei setzte Wasserwerfer, Pfefferspray und Schlagstöcke ein und nahm 17 Hooligans fest. Lebensgefährliche Messerattacken auf Polizisten wie von Salafisten gab es aber nicht.