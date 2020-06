Schwitzen auf den Dächern Wiens

Damit der Arbeitstag in der prallen Sonne trotzdem zu überstehen ist, hat er mehrere Tricks: „Ich trinke bis zu sieben Liter Wasser am Tag, außerdem können wir uns am Dach entkleiden, was die Situation um einiges angenehmer macht.“ Wenn möglich springt er kurz unter die Dusche, auch bei Kundschaften.

Zu Hause versteckt er sich abends dann nur noch vor dem Ventilator.