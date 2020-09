Wie „Wien, Wien, nur du allein“ entstand

Also: „Wien, du Stadt meiner Träume“, so der eigentliche Titel des Liedes, wurde nicht von Strauß, Lehár, Stolz oder Kálmán komponiert, sondern von dem ziemlich unbekannt gebliebenen Hofrat der Niederösterreichischen Landesregierung Rudolf Sieczynski, von dem übrigens auch der Text des Liedes stammt. Dieser kam 1879 mit polnischen Wurzeln in Wien zur Welt, war promovierter Jurist und machte als Beamter Karriere.

Nebenberuflich schuf der Hofrat mehr als 100 Wienerlieder, von denen aber nur eines bekannt wurde: „Wien, Wien, nur du allein“. Das aber wurde zur heimlichen Hymne Wiens und sollte sich als Welterfolg erweisen. Entstanden im Jahr 1912, wurde es so populär, dass es in mehrere Sprachen übersetzt wurde. In London interpretierte es der weltbekannte Tenor Richard Tauber als „Vienna, City of my Dreams“, und in Paris erlangte es als „Vienne, ville de mes rêves“ Berühmtheit.