Vor dem Treffen Biden-Putin: Österreich im "Gipfelfieber"

Unterschiedlicher hätten die beiden Staatsmänner nicht sein können: Da der gut aussehende junge US-Präsident neuen Stils mit First Lady Jackie an seiner Seite, die eher einem Hollywoodstar als der Frau eines Politikers glich, dort der bullige Kreml-Führer, der unbeirrt an die Segnungen der kommunistischen Idee glaubte.

Die erste Begegnung fand am Samstag, dem 3. Juni um 12.45 Uhr in der Residenz des amerikanischen Botschafters in Wien-Hietzing statt. Doch so freundlich Chruschtschow und Kennedy in die Kameras lächelten, so unnachgiebig agierten sie: Themen des Gipfels waren, wie wir heute wissen, Abrüstung und ein Atomsperrvertrag, die Kuba-Krise, vor allem aber die brisante Lage in Berlin, aus dessen Ostsektor immer mehr Menschen in den Westen flüchteten. Der Sowjet-Politiker war nicht bereit, das länger „hinzunehmen“ und warnte vor einem Weltkrieg, falls West- und Ost-Berlin nicht zu einer gemeinsamen sozialistischen Stadt zusammenwachsen würden. Aber Kennedy bestand darauf, West-Berlin als freie Stadt bestehen zu lassen.

Wie mühsam die Verhandlungen für John F. Kennedy waren, erfuhr man erst später: Der strahlende US-Präsident litt in Wien unter kaum erträglichen Rückenschmerzen und stand unter dem Einfluss schwerer Medikamente, die er einnahm, um seinem Gesprächspartner nur ja nicht auf Krücken entgegen kommen zu müssen.