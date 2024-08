Die Amerikaner machen sich gerne über ihre Politiker lustig. Also wird in Wahlzeiten dieser Witz erzählt. Fragt ein Mann einen anderen: „Sagen Sie, was machen eigentlich Ihre beiden Söhne?“ Antwortet der andere: „Leider hat man von beiden lange nichts mehr gehört. Der eine wurde Seemann, der andere Vizepräsident.“

Das stimmt natürlich nur bedingt, denn von etlichen Vizepräsidenten hat man sehr wohl gehört. Vor allem dann, wenn sie Präsidenten wurden. Der Vizepräsident ist, wie die Amerikaner sagen, „nur einen Herzschlag vom mächtigsten Amt entfernt“. 15 von 49 Vizepräsidenten brachten es bisher zur „Nr. 1“, einige von ihnen haben Geschichte geschrieben, darunter Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt, Harry S. Truman, Richard Nixon, Lyndon B. Johnson und George Bush.

Jetzt hat mit Kamala Harris zum ersten Mal eine Vizepräsidentin die Chance, ins Weiße Haus zu ziehen. Tim Walz soll ihr als „Running Mate“ dabei behilflich sein.