KURIER-Jubliäum: Romy Schneider bekam ein rotes Kleid

Nun gab’s einen KURIER mit einem Exklusivbericht über den bevorstehenden Staatsvertrag, aber es gab keine Kolporteure, die abends die Zeitung an die Leser brachten. „Daraufhin ist die gesamte Redaktion durch die Stadt gelaufen und hat die Sonderausgabe um 50 Groschen pro Stück verkauft“, erzählt Portisch. „Dichand und ich waren auf der Kärntner Straße im Einsatz.“

Als Dichand ab 1958 die Kronen Zeitung gründete, wurde Portisch neuer KURIER-Chef. Er war es, der 1964 gemeinsam mit anderen Chefredakteuren das Rundfunkvolksbegehren ins Leben rief, mit dem Ziel, die Macht der politischen Parteien aus Hörfunk und Fernsehen zu verdrängen. Es blieb mit 832.353 Unterschriften eines der erfolgreichsten Volksbegehren Österreichs und wurde zum Auslöser einer umfassenden ORF-Reform.

Wie der Name des 1954 gegründeten „Neuen KURIER“ schon andeutet, hat es davor auch einen „alten“ gegeben, eine Vorgänger-Zeitung. Sie hieß „Wiener KURIER“ und wurde von der US-Besatzungsmacht herausgegeben – zum ersten Mal am 27. August 1945. Schon der „Wiener KURIER“ war ein so wichtiges Medium, dass am 26. September 1947 im Land Aufregung herrschte, weil die Zeitung wegen Papiermangels nicht erscheinen konnte. Sogar Kanzler Figl rief in der Redaktion an, um sich darüber zu beklagen.

In der Ära Portisch nahm das Blatt einen weiteren Aufschwung, und 1963 zog die Redaktion von der bisherigen Adresse in der Seidengasse am Neubau in das benachbarte KURIER-Hochhaus in der Lindengasse. 2014 bauten wir dann in Wien-Döbling, an der Adresse Leopold-Ungar-Platz 1, einen zeitgemäßen Newsroom.