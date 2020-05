Kabarett: Das Lachen darf nicht untergehen

Kabaretts schossen damals wie Pilze aus dem Boden, doch die meisten brachten nur seichte Nummernprogramme zweitrangiger Komiker und sperrten so schnell wieder zu wie sie eröffnet hatten. Es waren Fritz Grünbaum und Karl Farkas, die im „Simpl“ das Kabarett revolutionierten. 1912 als heute ältestes Kabarett der Welt gegründet, sprachen sich ihre Pointen schnell herum. Weitere Stars des Unterhaltungskabaretts der Zwischenkriegszeit waren Anton Kuh, Egon Friedell, Roda Roda, Armin Berg und Hermann Leopoldi, der mit dem Lied „In einem kleinen Café in Hernals“ die Hitparaden stürmte.

Grünbaum und Farkas faszinierten durch ihre geistreichen Conférencen. „Die guten Bücher“ sagte Karl Farkas, „sollte man verbieten, damit sie auch gelesen werden.“

Gemeinsam brachten sie die Doppelconférence nach Wien:

FARKAS: Fritz, kannst du Rätsel lösen?

GRÜNBAUM: Sehr gut sogar.

FARKAS: Also hör zu. Du gibst es mir heute, und ich geb’s dir nächste Woche zurück. Was ist das?

GRÜNBAUM: Nicht ein Schilling.

Neben dem Unterhaltungskabarett etablierten sich in den 1930er-Jahren politisch-literarische Kleinkunstbühnen wie „Der liebe Augustin“, „Die Literatur am Naschmarkt“ und das Kabarett „ABC“, für die später berühmte Schauspieler und Schriftsteller wie Fritz Eckhardt, Fritz Muliar, Gusti Wolf, Hans Weigel und Peter Hammerschlag tätig waren. Der junge Autor Jura Soyfer, über den Karl Kraus sagte, er verbreite „Humor, der keinen Spaß versteht“, fasste auf der Kabarettbühne den damals befürchteten Weltuntergang auf Wienerisch zusammen:

Geh ma halt ein bisserl unter

Mit Tsching-tsching in Viererreihn.

Immer lustig, fesch und munter,

Gar so arg kann’s ja net sein.

Erstens kann uns eh nix g’schehen,

Zweitens ist das Untergehen

’s einzige, was der kleine Mann

Heutzutag sich leisten kann.

Drum gehn ma halt a bisserl unter,

’s is riskant, aber fein!