Im weißen Rössl: Die echte Liebesgeschichte

Oscar Blumenthal hatte eine Villa in Lauffen, die dem Gasthaus der Witwe Maria Aigner gegenüberlag. Und von hier aus konnte er sie den ganzen Sommer über beobachten und ihr Avancen machen. Wie weit das ging, ist nicht bekannt – sehr wohl aber, wie das „Weiße Rössl“ von Lauffen im Stück an den 20 Kilometer entfernten Wolfgangsee gelangte. Dort, in St. Wolfgang, gab es damals eine bürgerliche Pension „Zum Weißen Ross“, deren Besitzerin Antonia Drassl hieß. Da die Premiere des neuen Lustspiels in Berlin stattfinden sollte, beschlossen Blumenthal und sein Co-Autor Gustav Kadelburg die Handlung vom unbekannten Ort Lauffen an den auch im Deutschen Kaiserreich beliebten Wolfgangsee zu verlegen.