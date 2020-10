Heltmut Newton: Sexist oder Frauenfreund?

Newton, einer der bedeutendsten Fotografen seiner Zeit, hatte sich auf Mode-, Akt- und Porträtbilder spezialisiert. Er war am 31. Oktober 1920 als Sohn eines deutsch-jüdischen Knopffabrikanten und einer Amerikanerin in Berlin zur Welt gekommen. Im Alter von zwölf Jahren hatte Helmut Neustädter, wie er eigentlich hieß, mit einer Kodak-Kamera seine ersten Bilder geschossen und war von da an der Fotografie verfallen. Also absolvierte er in Berlin eine Fotografenlehre, die er 1938 abbrach, um vor den Nationalsozialisten nach Singapur zu flüchten. Dort als Bildreporter einer Tageszeitung tätig, wurde er nach wenigen Wochen wegen angeblicher Unfähigkeit entlassen.