Die Grafen von Schallenberg

Das erste „prominente“ Mitglied des Geschlechts war Christoph von Schallenberg (1561–1597), der für die Verköstigung am Wiener Hof verantwortlich war. Der neue Bundeskanzler ist nicht das erste Familienmitglied, das in die Politik ging: Christoph von Schallenberg wurde 1594 Regent der niederösterreichischen Lande – eine Art Landeshauptmann also. Nebenbei schrieb er Spottgedichte auf Deutsch und Latein, die in der Originalhandschrift heute noch erhalten sind.