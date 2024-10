Der "Führer" als Kunstmaler

Der Mann hielt sich für ein Genie. Nicht nur als Diktator und Feldherr, sondern auch als Kunstmaler. Dabei werden seine Bilder von Experten bestenfalls als mittelmäßig eingestuft. Warum widmen wir dem Landschafts- und Ansichtskartenmaler Adolf Hitler dann hier eine ganze Seite? Nun, in den Wiener Kammerspielen hat kommenden Donnerstag ein Stück Premiere, in dem zwei Geschwister im Nachlass ihres Vaters ein von Hitler gemaltes Bild entdecken. Dürfen sie aus dem Erbe ein Geschäft machen oder gelten in diesem Fall andere, moralische Prinzipien?

Hitler als Maler also. Der spätere „Führer“ ging, nachdem er die Realschule in Linz abgebrochen hatte, mit 17 Jahren nach Wien, um dort, wie er dachte, ein großer Künstler zu werden. Doch er scheiterte gleich zwei Mal beim Versuch an der Wiener Kunstakademie aufgenommen zu werden.