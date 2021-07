Gefällter Baum als Geschoß

B25

Dieführt in diesem Bereich über den Grubberg ins Ötscherland und RichtungMariazell. Viele Motorradfahrer und Busse sind hier unterwegs. "Ich hab’ den Baum direkt auf die Windschutzscheibe zukommen gesehen und konnte noch etwas auslenken. Dann ist er mit voller Wucht auf mein Autodach gekracht und über die Straße weiter in den Graben gerutscht", erzähltFiedler. Alles hätte viel schlimmer enden können, meint der Getränketechniker, der im Spital behandelt werden musste. Er war Freitagnachmittag mit seinem Pkw am Heimweg von der Arbeitsstelle in Privatbrauerei Bruckner am Grubberg. Seinist ein Totalschaden.

Wie die Polizei herausfand, hatten zwei rumänische Holzfäller im Stiftswald am Berg den Käferbaum gefällt. Der Stamm begann zu rutschen. Ein 32-jähriger Forstarbeiter gab an, dass er sich gerade noch mit einem Sprung zur Seite in Sicherheit bringen konnte. Der ungesicherte Baum raste zu Tal und querte noch zwei Forstwege, bevor auf die B25 kam. Der Zwischenfall wird von Behörde und Justiz geprüft.