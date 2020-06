Formel 1 kurz vor der Rückkehr

Arbesser

St. Veit

Glan

Allein im Mai habe es an 25 Tagen Motorsportveranstaltungen am Ring gegeben, rechnet abervor. "Ich will ja das Projekt nicht umbringen. Aber wenn man zum Schlafen in den Keller gehen muss, dann verdrießt einen das schon." Am Ringgelände schaut sich derweil Harald ausan derin Kärnten um. Er sieht das Ganze pragmatisch. "Die Leut’ hier werden lernen müssen, damit zu leben."

Mithilfe ihres Wiener Anwalts Lorenz Riegler will das kleine Grüppchen rechtliche Unterstützung von ganz oben holen. Sie haben das erst 2012 geänderte steirische Veranstaltungsgesetz vor den Verfassungsgerichtshof gebracht: Weil es die Anrainerrechte eliminiere, sei es verfassungswidrig.

Doch der Grand Prix ist exakt nach jenem Gesetz bewilligt worden, statt eine neue Umweltverträglichkeitsprüfung zu machen. "Das ist so, als hätte man einen Flughafen und prüft nur, wie sich das Gebäude und die Piste auf die Nachbarn auswirken", vergleicht Riegler. "Aber wie viele Flugzeuge dort fliegen, gilt als Veranstaltung, und da werden Anrainer nicht gefragt."

2007 wurde der Ring als Teststrecke mit Rennsporttauglichkeit genehmigt. Die damals bewilligten 25.000 Besucher pro Tag wurden sukzessive erweitert, bis es nun am Rennsonntag 95.000 sein werden, am gesamten Wochenende 225.000. Das Höchstgericht wird aber nicht vor Herbst entscheiden: Sollte es das Gesetz tatsächlich kippen, bliebe bis zum nächsten Grand Prix Zeit zur Reparatur.