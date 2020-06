Freud und Leid der schulfreien Tage

Freitag ist wieder ein Fenstertag. Pünktlich startet damit die Diskussion über schulautonome Tage. Fünf freie Tage gibt es pro Schuljahr in den höheren Schulen, vier sind es in Pflichtschulen (siehe Artikelende). Während die meisten Kinder und Jugendlichen am Freitag frei haben, müssen andere die Schulbank drücken. Ein Ärgernis für Eltern mit Kindern in unterschiedlichen Schulen, die freie Tage nicht für einen Familien-Kurzurlaub nutzen können.

Um dieses Problem abzufedern, sind bereits zwei der schulautonomen Tage zentral geregelt, so auch der kommende Freitag. Aber was wäre eine Regel ohne Ausnahme? Der schulautonome Tag gilt nur für fünftägige Schulen, nicht aber für Schulen mit sechs Tagen Unterricht pro Woche – etwa Musikschulen oder manche Oberstufengymnasien.