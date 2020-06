Wenn Kicker Schatten suchen, muss er ans Werk

Seit 2008 ist der 28-Jährige für den Trainingsplatz des Avita Hotels zuständig. Von Mai bis August ist er ständig im Einsatz. Sechs Mannschaften sind heuer für ihr Trainingslager zu Gast unter ihnen Metallurg Donezk ( Ukraine), Kasimpasa Istanbul ( Türkei) und Al Ahli Qatar ( Vereinigte Arabische Emirate). „Wenn ein Team hier ist, bin ich 24 Stunden abrufbereit“, sagt der Greenkeeper, der selbst deutsche Bundesliga-Clubs wie Mainz 05 beeindruckt hat. „Da war ich sogar in Mainz in der Zeitung als Rasenflüsterer“, sagt Mihala. Für Mainz’ Trainer war er „momentan der wichtigste Mann in Bad Tatzmannsdorf noch vor dem Bürgermeister“. Damals aber nicht wegen der Hitze, sondern weil es dauernd geregnet hat und die Mainzer trotzdem trainieren konnten. Mihalas Lieblingsverein Bayern München war bisher noch nicht auf seinem Rasen zu Gast.

Egal ob am Rasenmähertraktor oder beim Kontrollgang über den Platz, zurzeit brennt die Sonne gnadenlos herab. Er kommt mit der Hitze klar, vor allem „weil es ja nichts hilft, der Platz muss fertig sein“. Ohne T-Shirt und mit viel Flüssigkeit, kommt der Greenkeeper zurecht. „Auch die Beregnungsanlage des Platzes kann für eine Abkühlung sorgen“, sagt Mihala.

