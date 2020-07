Causa Aliyev: Schräge Optik um Staatsanwälte

In Kanzlei des Wiener Anwaltes Gabriel Lansky werkten an der Causa Aliyev mehr hochrangige Justizfunktionäre und Staatsanwälte, als für den Staat. Deshalb wurde seitens der Aliyev-Anwälte der Verdacht geäußert, Lansky hätte "die Justiz unterwandert" – was dieser als "lächerlich" zurückweist.

Das Misstrauen gegen die Justiz seitens der Aliyev-Anwälte begründet sich auf zwei Themenbereiche: Zum einen würden zweifelhafte Zeugenaussagen und Beweismittel allzu gutwillig als "seriös" eingestuft. Und zum anderen würde die Justiz die Ermittlungen gegen Lansky wegen des Verdachtes nachrichtendienstlicher Tätigkeit für Kasachstan nur zögerlich führen.

Aufschluss über die Verquickung geben die Verträge zwischen der Kanzlei Lansky und den Kasachen – Unterlagen, die von Lansky als Fälschung bezeichnet, aber von der Aliyev-Verteidigung als authentisch betrachtet werden. Da heißt es: "Zwecks Realisierung und Unterstützung bei Leistungserbringung werden vom Auftragnehmer ( Lansky, Anm.) folgende Schlüsselpersonen und leitende Mitarbeiter benannt."