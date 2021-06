Zweiter Versuch der A3-Verlängerung

Die Asfinag will die Südostautobahn A3, die derzeit beim Knoten Eisenstadt endet, bis zur ungarischen Staatsgrenze bei Klingenbach weiterführen. Die Trasse dürfte neben der jetzigen B16 und dem Autobahnzubringer verlaufen.

Der Baubeginn ist "aus derzeitiger Sicht für 2023 geplant. Das ist jedoch von der Dauer der erforderlichen Behördenverfahren abhängig", sagte Alexander Walcher, Geschäftsführer der Asfinag-Bau-Management GmbH, am Donnerstag gegenüber dem KURIER. Auch Ungarn plant eine Autobahn bis zur Staatsgrenze, 2017 könnte Baubeginn sein. Mit Ungarn sei der "Anschluss der A3 an die ungarische M85 grundsätzlich akkordiert", heißt es von österreichischer Seite.

Mittwochabend hatte die Asfinag den Bürgermeistern der Anrainergemeinden Wulkaprodersdorf, Siegendorf, Zagersdorf und Klingenbach "erste grobe B16-nahe Trassenführungsvarianten" präsentiert. Kostenrahmen für die etwas mehr als 10 Kilometer: rund 250 Millionen Euro. Die Ortschefs forderten von der Asfinag neben Lärmschutzmaßnahmen auch die Aufrechterhaltung bestehender Verbindungsstraßen zwischen den Gemeinden.

Die Wünsche der Ortschefs würden "bis Frühjahr 2017 in die Planungen eingearbeitet", versprach Walcher. Im März oder April kommenden Jahres sollen die Ergebnisse in den Gemeindegremien und in "Planungsausstellungen in den Anrainergemeinden" präsentiert werden.