Zweiter Trickdiebstahl in Kittsee: Polizei rät zu erhöhter Vorsicht

Von einer Frau, die behauptete, sprach- und hörbehindert zu sein, wurde ein 69-jähriger Mann am Montag in Kittsee (Bezirk Neusiedl am See) um eine Spende gebeten. Was er nicht ahnte: Es handelte sich um eine Trickdiebin, die seine Geldbörse mit ihrer Spendenliste verdeckte, als er das Bargeld entnahm. Die Frau entwendete einen Betrag im unteren dreistelligen Eurobereich, berichtete die Landespolizeidirektion am Dienstag. Der 69-Jährige bemerkte den Diebstahl erst beim nächsten Einkauf. Eine sofort eingeleitete Fahndung in Kittsee und Umgebung verlief erfolglos.

Bereits im Oktober hatte es einen ähnlichen Vorfall in Kittsee gegeben. Damals wurde einem 78-Jährigen ein vierstelliger Betrag gestohlen. Die Polizei ermittelt derzeit, ob es sich in beiden Fällen um dieselben Täter handelt. Und man rät besonders in der Vorweihnachtszeit zu vermehrter Aufmerksamkeit, weil Diebe die erhöhte Spendenfreudigkeit der Menschen ausnützen. Wer die Rechtmäßigkeit einer Spendensammlung anzweifelt, solle beim zuständigen Gemeindeamt Auskunft über diesbezüglich genehmigte Aktivitäten einholen.