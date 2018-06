Zweite Flut binnen fünf Tagen im Südburgenland

Die Bäche sind randvoll, und treten über die Ufer; Schlamm liegt auf der Straße in Loipersdorf-Kitzladen, Bezirk Oberwart. Mehrere Feuerwehren waren am Mittwoch im Einsatz. „Mein Garten ist komplett überflutet, auf der Straße hätte man mit dem Boot fahren können“, sagt Manfred Fugger. In seiner Straße ist das Wasser binnen 30 Minuten gekommen. „Es stieg um 15 Zentimeter weniger als vergangenen Freitag, trotzdem hat es viele wieder schwer erwischt“, sagt Fugger und schaut in seinen Garten, der einem See gleicht.

Sein Nachbar Ewald Böhm sieht sich beim KURIER-Lokalaugenschein ebenfalls gerade um: „Eben erst haben wir alles wieder sauber gehabt, jetzt geht es von vorne los“, sagt der Loipersdorfer. Die Gemeinde hatte es, wie berichtet, schon beim Unwetter am Freitag schwer erwischt. Am Mittwoch zog eine Gewitterzelle eine ähnliche Spur der Verwüstung. Betroffen waren die Gemeinden Pinkafeld, Riedlingsdorf, Loipersdorf-Kitzladen und viele andere im Bezirk Oberwart, in denen Schlamm beseitigt und Keller ausgepumpt werden mussten.